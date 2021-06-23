Bakan Muş'tan Gümrük Birliği diplomasisi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin desteklerini talep etmek üzere AB ülkelerindeki muhatapları ile telefon görüşmesi, video konferans ve ziyaretler gerçekleştirerek temaslarda bulundu.

Bakan Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı María Reyes Maroto Illera, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile telefon/video-konferans görüşmeleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta (17-18 Haziran 2021) ise Çekya, Macaristan ve Polonya’ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Muş, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında AB Üyesi ülkelerin desteklerini talep ettiklerini, görüşmelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Bakan Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya’da yaptığı görüşmelerde ilgili Bakanların, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesinde, Türkiye ile aynı yönde düşündüklerini ve ülkelerinin AB nezdinde Türkiye lehinde olacaklarını belirttiklerini vurguladı.

Bakan Muş, Gümrük Birliğinin Türkiye için önemine değinerek, “Gümrük Birliği, ülkemizin AB’ye ekonomik entegrasyonunda büyük bir rol oynamış ve Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacmi %333 artışla 2020 yılında 143 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca, aynı dönemde AB’ye ihracatımız %558’lik artışla 2020 yılında 69,9 milyar dolara ulaşmışken; benzer şekilde, AB’nin ülkemize olan ihracatı da %360’lık artışla 73,3 milyar dolara ulaşmıştır.” dedi.

Pandemiden dolayı küresel tedarik zincirlerinin ve bölgesel işbirliklerinin öneminin daha da arttığının altını çizen Bakan Muş, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin (GB) güncellenmesi neticesinde Türkiye'nin AB'ye entegrasyonun daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirtti.

Bakan Muş, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile Türkiye ve AB’nin daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştireceklerini, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacaklarını dile getirdi.

TAM ÜYELİK HEDEFİNE YAKLAŞTIRACAK

Bu süreçte, Gümrük Birliği’nin mevcut işleyişinin iyileştirilmesi ve Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere, Serbest Ticaret Anlaşmaları, karayolu kotaları, vize gibi sorunlara çözüm bulunması imkanının ortaya çıkacağını vurgulayan Bakan Muş, şöyle devam etti:

“AB’nin Türkiye’de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni alanları kapsaması sağlanacaktır