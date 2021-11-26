Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini Ticaret Bakanlığında ağırladıklarını belirtti.

Toplantıda, ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularını ele aldıklarını vurgulayan Muş, "Yeni iş konseyleri, tarım ürünleri ticareti, lojistik ve müteahhitlik sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.