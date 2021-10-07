Bakan Muş: Fiyatlara müdahale etmeyiz

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yaptıklarını ifade ederek, "Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. Fiyatların dengelenmesi için mücadele etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.



NTV'ye konuşan Muş, pandemiden sonrada emtia fiyatlarının küresel çapta yükseldiğini ve girdi maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını belirterek, "Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.