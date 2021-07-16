Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile yakın iş birliği geliştirilmesinin önem arz ettiğini bildirdi.
Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı'nda AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi.
Bakanlıktan toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Gümrük Birliği ortağı olduğu AB ülkeleriyle ihracatının yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştiriyor. Çalışma kahvaltısında da Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin mevcut işleyişi ve güncellenmesi süreci, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konular ele alındı.
Bakan Muş, toplantıda, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulmasının önemine işaret etti.
Türkiye ile AB arasında 2020 yılında 140 milyar doları aşan ticaret hacminin, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artışla 87 milyar dolara yaklaştığını belirten Muş, ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması için geniş imkanlar bulunduğunu ifade etti.
Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgede bulunan değer zincirlerinin, rekabetçiliklerin güçlendirilmesi için sunduğu fırsatlara dikkati çekerek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin kazan-kazan ilişkisi içinde her iki tarafın da faydasına sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.
"TEKNİK ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLATILACAK"
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ve bugün yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne değinen Muş, "Bu kapsamda AB ile yakın iş birliği geliştirilmesi önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Muş, ayrıca, AB'nin olası sınırda karbon düzenlemesi uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki ticarette malların serbest dolaşımına bir engel getirmemesi için AB ile teknik çalışmaların hemen başlatılacağını bildirdi.
Bakan Muş, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerinin süresinin üç yıl daha uzatılmış olmasının Türkiye için hayal kırıklığı yarattığını da belirterek, konunun karşılıklı iş birliği ve dayanışma ruhu içinde ele alınmasının her iki taraf için fayda sağlayacağını vurguladı.
Çalışma kahvaltısında ayrıca, uluslararası ticarette son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!