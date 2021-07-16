AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile yakın iş birliği geliştirilmesinin önem arz ettiğini bildirdi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı'nda AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Bakanlıktan toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Gümrük Birliği ortağı olduğu AB ülkeleriyle ihracatının yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştiriyor. Çalışma kahvaltısında da Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin mevcut işleyişi ve güncellenmesi süreci, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konular ele alındı.

Bakan Muş, toplantıda, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulmasının önemine işaret etti.

Türkiye ile AB arasında 2020 yılında 140 milyar doları aşan ticaret hacminin, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artışla 87 milyar dolara yaklaştığını belirten Muş, ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınması için geniş imkanlar bulunduğunu ifade etti.

Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgede bulunan değer zincirlerinin, rekabetçiliklerin güçlendirilmesi için sunduğu fırsatlara dikkati çekerek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin kazan-kazan ilişkisi içinde her iki tarafın da faydasına sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

"TEKNİK ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLATILACAK"

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ve bugün yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne değinen Muş, "Bu kapsamda AB ile yakın iş birliği geliştirilmesi önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, ayrıca, AB'nin olası sınırda karbon düzenlemesi uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki ticarette malların serbest dolaşımına bir engel getirmemesi için AB ile teknik çalışmaların hemen başlatılacağını bildirdi.

Bakan Muş, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerinin süresinin üç yıl daha uzatılmış olmasının Türkiye için hayal kırıklığı yarattığını da belirterek, konunun karşılıklı iş birliği ve dayanışma ruhu içinde ele alınmasının her iki taraf için fayda sağlayacağını vurguladı.

Çalışma kahvaltısında ayrıca, uluslararası ticarette son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.