Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda" diye konuştu.

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