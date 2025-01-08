Bakan Memişoğlu'ndan ambulans yönetmeliği ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarını devreye aldıklarını belirtti.

Canlı trafik verileriyle çalışan sistem sayesinde en yakın ve en uygun ambulans ekibinin, bilişim destekli bir sistem tarafından atanacağını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

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"Ambulans yönetmeliğimizi güncelleyerek acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Tüm ambulanslara entegre edeceğimiz mobil cihazlarla hastaların en yakın ve uygun sağlık tesisine sevki dijital sistemler üzerinden sağlanacak. Tüm ambulansları IP kamera sistemiyle anlık olarak takip edeceğiz. Özel ambulans hizmetlerinin açılma ve işletme usullerini düzenleyerek daha güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturuyoruz. Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yılda en az üç kez denetim yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz."

Bakan Memişoğlu, "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği"yle acil sağlık hizmetlerini daha da güçlendirdiklerini belirtti.