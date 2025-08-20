Bakan Memişoğlu, İletişim Başkanı Duran ile bir araya geldi

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanlığı görevine atanan Sayın Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Yeni dönemde işbirliklerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Sayın Başkanımıza ve ekibine yürekten başarılar diliyorum."

İletişim Başkanı Duran da ziyarete ilişkin, NSosyal hesabından, "Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu başkanlığımızda ağırladık. Kurumlarımız arası iş birliği imkanlarına ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.