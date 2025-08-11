Bakan Memişoğlu, Balıkesir depreminde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan vatandaşları, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde yaralıların durumları hakkında bilgiler alan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin."

Memişoğlu, paylaşımlarında, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU, YARALILARIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Fotoğraf: İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

AA'nın haberine göre; Bakan Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, yaralıların en kısa sürede taburcu olmalarını temenni ettiklerini ifade etti. Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, şunları kaydetti: "Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız, direkt depremde etkilenen, diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.