İlçede selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin inşa edilen yeni yerleşim alanını gezdi.

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