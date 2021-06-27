Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinin 19'uncu gününü geride bıraktıklarını bildirdi.

Kurum, "Aralıksız sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarımızda 26 Haziran'da 501 metreküp müsilaj ile 7 bin 430 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 26 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3 bin 404 metreküp, Kocaeli 447 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 732 metreküp, Yalova 1764 metreküp müsilajı 450 bölgedeki çalışmalarımızla temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" ifadelerini kullandı.

Kurum, denetimlere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımızın 19'uncu gününde; toplamda 6 bin 887 denetimi tamamladık, 1881 atık su numunesi inceledik. 7/24 online takibimizi sürdürdük. 'Marmara Hepimizin' diyerek denizimizi temizliyoruz" dedi.