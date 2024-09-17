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        Haberler Gündem Bakan Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti

        Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaşı kabul etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:48
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        Bakan Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakanlıkta Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşti.

        Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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