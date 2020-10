Bakan Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle bir araya geldi:

AA

Kurum, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen meclis üyeleriyle istişare toplantısında, şehirlerin mamur ve her açıdan geleceğe hazır olmasının ülkenin stratejik hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada ülkelerin değil şehirlerin de birbiriyle yarıştığını aktaran Kurum, Türkiye'nin de sahip olduğu onlarca marka şehirle bu yarışta yer alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, şehirleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde oyun kurucu olarak yerini almasını hedeflediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Hedefimiz şehirlerimizin, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yaraşır bir noktada olmasıdır. Vatandaşlarımızın yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmasıdır. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadeleriyle, 'Bir başkent daima başkenttir.' Selçuklu başkenti Konyamız 10 bin yıllık geçmişiyle her zaman kültür, medeniyet ve ekonomide öncü bir şehir olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Konya, ticari yönden doğu-batı, kuzey-güney Anadolu ulaşımının, dolayısıyla Anadolu ötesi yolların kesiştiği stratejik bir noktadadır. Bu nedenle Konya'ya yapacağımız her yatırım bir çarpan etkisi oluşturacak, hem şehrimizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."

- "Bakanlık olarak her türlü desteği esnafımıza vereceğiz"

AK Parti iktidarında ülkeye ve millete dev eserlerin kazandırıldığını anlatan Kurum, her alanda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e, 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kurum, Türkiye'nin geliştikçe, büyüdükçe ve güçlendikçe uluslararası alanda da haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Salgın tehdidi nedeniyle ekonomimiz ikinci çeyrekte maalesef biraz durakladı. Fakat inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu duraklamanın etkisini fazlasıyla ortadan kaldıracağız. Bundan önce de ülkemize birçok finansal manipülasyon, operasyon yaptılar fakat müsterih olun, Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz. Salgın sürecinde Konya ekonomisinin fotoğrafına baktığımızda ihracat yapan firmalarımızın ve büyük üreticilerimizin çok fazla ekonomik daralma yaşamadığını görüyoruz. Ama tabi aynı olumlu manzarayı hizmet sektörümüzde ve küçük esnafımızda görmek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bakın okullarımız kısmi olarak açılıyor. Okul servislerimiz, kırtasiyelerimiz, kantinlerimiz çalışacak. Özel okullarımız öğrenci kapasitelerini tamamlayacak. Tabi bu süreç geçici bir süreç. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği esnafımıza vereceğiz. Hızlıca kayıplarımızı gidereceğiz."

- "Hedef, Konya'mızı hemen her alanda ilk 5'e sokmak"

Her koşulda projeleri, yatırımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini, her gün bir şehirde temel atma ya da açılış töreni gerçekleştirildiğini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki tarımıyla, hayvancılığıyla, sanayisiyle, hizmet sektörüyle Konya ülkemizin parlayan yıldızıdır. Geçtiğimiz yıl yine ekim ayında, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etmiştik. Orada bir hedef koymuştuk. Bu hedef, Konya'mızı hemen her alanda ilk 5'e sokmak. Çok daha büyük yatırımlarla bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Orada da söz vermiştim. Aynı sözü burada da sizlerin huzurunda veriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm gücümüzle Konya'nın yatırımlarının destekçisiyiz, yanındayız. Hiç şüpheniz olmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin, Konya'mızın, sanayicilerimizin menfaatlerini ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz ve gereğini yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Konya sanayisinin, ticaretinin gelişmesi için yapacağımız her çalışma Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük ekonomileri arasına yükseltmek için itici bir güç olacaktır. Bu anlamda, inşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte, omuz omuza ulaşacağız."

Kurum, konuşmasının ardından meclis üyeleriyle görüştü.

Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oda ve borsa başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.