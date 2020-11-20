Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık." dedi.
Bakan Kurum, 98 bin 524 bağımsız bölümün riskli yapı olarak tespit edildiğini söyledi.
Kurum, "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik." dedi.
Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
- "Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür. İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz.
- "İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır.
- "Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız."
- "24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz."
- "Ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik."
- Sıfır Atık Projesiyle 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atık geri dönüşüme kazandırıldı
"ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2022 YILINDA BAŞLATACAĞIZ"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifiyle ilgili, "Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız." diye konuştu.
Bakan Kurum, "2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek." dedi.
Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası hakkında, "Bankamızın; bugün itibariyle aktif büyüklüğü 16.2 milyar liraya ulaşmıştır." diye konuştu.
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