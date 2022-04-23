Bakan Kurum gençlerle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde organize edilen “AK Gençlik İftarı”nda 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan 5 bin yeni seçmen ile bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan katıldı. Gençlerle beraber iftar yapan Bakan Kurum, burada bir de konuşma gerçekleştirdi. Kurum, gençlerin önemine değindiği konuşmasında Türk milletini hayallerine ve hedeflerine gençlerin ulaştıracağını anlattı.
“SİZLERE ÇOK GÜVENİYORUZ”
Gittikleri her yerde gençlerle buluşarak saatlerde dertleştiklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ne vakit gençlerimizle buluşsak, şu anda olduğu gibi bizi bir heyecan kaplıyor, içimiz kıpır kıpır ediyor. Hele hele, Cumhurbaşkanımızın gençlerimizle buluşmaları muhteşem güzelliklere sahne oluyor. Sizlerin sayesinde liderimizden; şiirler dinlemek, türküler dinlemek, hatıralar dinlemek şerefine erişiyoruz. Sizlere çok güveniyoruz. Nice güzel sabahlara, sizlerle uzanacağımıza yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin aydınlık yarınları sizlersiniz. Bu milletin, bin yıllık hayallerine, hedeflerine bizleri ulaştıracak olanlar sizlersiniz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bu milletin bir hedefi var. O hedefi sizler omuzlarınızda yükselteceksiniz” diye konuştu.
“FİLİSTİN DAVASINI UNUTMAYACAKSINIZ, AFRİKA'YI KADERİNE TERK ETMEYECEKSİNİZ"
Gençlere nasihatlerde bulunan Bakan Kurum, şunları kaydetti: “Sizler bizden daha özgüvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün itibariyle dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız. Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zeka ile yapacaksınız. Dedelerinizin, atalarımızın okla, yayla yaptıklarını sizler İHA’larla, SİHA’larla yapacaksınız. Dünyayı hayran bırakacak geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini sizler inşa edeceksiniz. Medeniyetimizin şehirlerini, çarşılarını, hanlarını, hamamlarını, camilerini, külliyelerini sizler ihya edeceksiniz. Bu cennet vatanın, taşını, toprağını, havasını, suyunu, çevresini, doğasını; hasılı tüm servetini sizler muhafaza edeceksiniz. Dünyadaki tüm haksızlıklara karşı zulümlere sesi, buradaki gençlerimiz yükseltecek. Filistin davasını unutmayacaksınız, Afrika’yı kaderine terk etmeyeceksiniz.”
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