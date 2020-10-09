Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa'da temel atma törenine katıldı

AA

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, dün Esenler'de 1617 konutun, Ümraniye'de 350 araçlık otoparkın temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Gaziosmanpaşa'da 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin ardından da Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenini gerçekleştireceklerini dile getiren Kurum, İstanbul'un marka değerine değer katacak projelerin İstanbullular için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dün ve bugün inşaatlarına başlanılan projelerin sadece Ümraniye, Esenler, Çatalca ve Gaziosmanpaşa için kıymetli olmadığını ifade eden Kurum, tüm bu projeler ve büyük yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı Türkiye'nin büyük dönüşüm hareketinin birer parçası, nüvesi ve sonucu olduğunu belirtti.

Medeniyetin başkenti, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kutlu emaneti İstanbul'a hizmet etmeyi, tüm insanlığa yapılmış bir hizmet olarak gördüklerini belirten Kurum, İstanbul'a hizmet etmenin aşk, sevda, proje, yatırım ve vizyon istediğini anlattı.

İstanbul'un yıllarca proje ve yatırım görmediğini, vizyonsuz ve sahipsiz kaldığını söyleyen Kurum, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla İstanbul'un medeniyet yürüyüşüne yeniden "Bismillah" dediğini ifade etti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda İstanbul'a içinde cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinin ve tarihi projelerinin yer aldığı 250 milyar liralık yatırım yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:

"1994'ten bugüne İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşümden sosyal konutlara, çevre projelerine kadar her alanda mimarlarımız, mühendislerimiz, belediye başkanlarımız, işçi kardeşlerimiz 7/24 canla başla çalıştı, çalışıyor. Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 21 bin 562 sosyal konutumuzu üretirken, başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan büyük otopark projeleri yaparken bir yandan da Atatürk Kültür Merkezini inşa ediyoruz, İstanbul Finans Merkezini yapıyoruz. Bir yandan İstanbul'a yeşil alan miktarını artıracak 34 millet bahçesi yapıyor, bir yandan İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için bariyerler yapıyoruz."

- "İstanbul'daki 65 riskli alanımız var"

Deprem dönüşümünde önceliklerinin hep İstanbul olduğuna işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstat Necip Fazıl'ın 'Zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim' dediği bu aziz şehrin geleceği maalesef risk altındadır, deprem tehdidi altındadır. Bu anlamda İstanbul'u yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlamak boynumuzun borcudur. Tarihimize borcumuzdur, çocuklarımıza borcumuzdur. Üzerimizdeki en büyük vazifemizdir. Şu an acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz var. Bunun yüzde 20'si, yani 300 bini İstanbul'da. 2020 yılının hemen başında, depreme karşı 'İstanbul'un her yerinde kentsel dönüşüm' sloganıyla tüm belediye başkanlarımızla büyük bir yıkım ve inşa seferberliğini başlattık. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde 2012'den bugüne İstanbul'da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldık, yeniliyoruz. 62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. Yine İstanbul'da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 39 rezerv alan belirledik. Tüm bu alanlarda harıl harıl çalışıyoruz."

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Üsküdar, Kağıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev'de yeni konutlar ve iş yerleri yaptıklarını aktararak, "Kararlıyız. Aziz İstanbul’u ve geleceğimizi koruyacağız. Hep üreten, yapan, inşa ve ihya eden tarafta olacağız. Kentsel dönüşüm yapmaktan da temel atmaktan da açılış yapmaktan da asla geri durmayacağız." dedi.

- "İstanbul Avrupa Yakası'nda adeta bir kentsel dönüşüm ağı öreceğiz"

Şehirler güçlü ve müreffeh oldukça Türkiye'nin daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Kurum, "Şimdi bu gayeyle Gaziosmanpaşa ve komşu ilçelerinde iki yeni ağ oluşturuyoruz. Bunların biri dönüşüm ağımız, diğeri ise yeşil ağımız. Biliyorsunuz Gaziosmanpaşa'mız 1950'li yıllarda sadece boş ve taşlı bir araziydi. Bu nedenle 'Taşlıtarla' olarak anılırdı. Yıllar geçtikçe Gaziosmanpaşa köyden kente göçün merkez şehirlerinden biri oldu. Yapılaşma arttı. Bu da sağlıksız yapı stokunu arttırdı. Şimdi inşallah Gaziosmanpaşa'da yaptığımız bu yeni dönüşüm projelerimiz; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarımızla birleştiğinde İstanbul Avrupa Yakası'nda adeta bir kentsel dönüşüm ağı örmüş olacağız." diye konuştu.

Bağlarbaşı ve Sarıgöl'de, toplam yatırım değeri 407 milyon lira olan, 1739 konut ve 32 dükkanının inşası için temel attıklarını dile getiren Kurum, diğer yandan Yıldıztabya'da 1. etapta 244 konut inşasında da son aşamaya gelindiğini, gelecek ay içerisinde vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yine Yıldıztabya 2. etapta 2 bin 551 konut ile 11 dükkan daha inşa edeceklerini, bu alanlarda ürettikleri tüm konutları, az katlı, yatay mimariye uygun, insanların toprakla temas edeceği şekilde inşa ettiklerini belirtti.

- "İstanbul'un yeni 'yeşil koridoru' hayırlı olsun"

Gaziosmanpaşa'da temelini attıkları ve inşaatı devam eden projelerle toplam 4 bin 534 konut yaptıklarını kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil ağımıza gelince, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Sultangazi'de Sultangazi Millet Bahçesi, Gaziosmanpaşa'mızda da bir millet bahçemizin açılışını yaptık. Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy Barajı'ndan başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan yeşil bir ağ oluşturuyor. Bunlar iklim değişikliğiyle mücadele için çok önemli. Yeni yeşil alan projelerimizle bu yeşil ağı daha da genişleteceğiz. İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bölgedeki ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız, gençlerimizle yaşlılarımızı, maviyle yeşili, tarihle bugünü buluşturan İstanbul'un yeni 'yeşil koridoru' hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı dönüşüme daha büyük bir aşk ve şevkle devam ettiklerini dile getiren Kurum, "Aşk ile çalışan yorulmaz. Durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Dönüşümü hızlı yaptıklarına dikkati çeken Kurum, "Çünkü binanızın yıkılıp yapılması için geçen sürede komşularınızı, mahallenizi özleyeceksiniz. Komşularınıza en kısa zamanda ulaşın, hasret çekmeyin diye hızlı yapıyoruz. Yerinde yapıyoruz. Fatma kızımız mahalle arkadaşından, Ali oğlumuz top oynadığı arkadaşından ayrılmasın. Hatice teyzemiz komşusu Hacer anneyle can yoldaşlığı yapmaya devam etsin istiyoruz. Dönüşümü gönüllü yapıyoruz. Gönüllü yaptığımızda sizlerin dualarını alıyoruz, inşallah Gaziosmanpaşa'da da dualarınızı alacağız." şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile vatandaşlar butona basarak, projenin temelini attı.