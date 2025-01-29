Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eğirdir Gölü, nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5 Ocak 2021'de 'Kesin Korunacak Hassas Alan', 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilmeyle beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Isparta Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

        REKLAM

        9 MADDELİK EYLEM PLANI ADIM ADIM TAMLANIYOR

        TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin seyreltilmesi ve dipte biriken sedimentle biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Bakan Kurum, bu çalışmalar ışığında belirlenen eylem planını 27 Ağustos 2024'te kamuoyuna duyurdu. Bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8'i tamamlandı. Ekosistem Değerlendirme Raporu'na göre; yüzey temizliği ve ot kesimi çalışmaları hassasiyetle yürütüldü. Göl içindeki hassas bölgelerde ise özel ekipmanlı dalgıçlar temizlik yaptı. Gölden toplanan bitki numunesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'nde analiz edildi.

        2 NOKTADA DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPILACAK

        Barındırdığı endemik türler, kuşlar ve diğer canlılar için önemli bir habitat oluşturan, aynı zamanda sunduğu ekosistem hizmetleriyle son derece önemli bir sulak alan olan Eğirdir Gölü'nün korunması için en önemli ve son adım dip çamuru temizliği olacak. Göl tabanında oluşan dip çamurunun bertarafı ile ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda göldeki su kalitesi ve kirlilik yükleri ile göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlendi. Önümüzdeki günlerde bilim insanlarının hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda çamur yoğunluğunun oluştuğu Hoyran Boğazı ve Eğirdir ilçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru alınacak.

        "EĞİRDİR'E CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Gölün son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Eğirdir Gölü, nefes almaya başladı. Göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "DİP ÇAMURU PLANIN SON VE KRİTİK AYAĞI"

        Bakan Kurum'un paylaştığı videoda görüşlerine yer verilen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Isparta İl Müdürü Bekir Çelenk, eylem planının uluslararası koruma standartlarına uygun şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Dip çamuru temizliği Eğirdir Gölü Eylem Planı'nın son ve en kritik ayağını oluşturuyor. Bu aşama başarıyla tamamlandığında planın ana hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

        Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Doğal Sit Alanları 2'nci Bölge Şube Müdürü Uğur Kurt da çalışmalarla Eğirdir Gölü'nün ekosisteminin korunarak sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılacağına dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa