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Bakan Kurum, Düzce'deki ağır hasarlı bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi" açıklamasında bulundu

Giriş: 25.11.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kurum: Düzce'de 71 bina ağır hasar aldı - Güncel haberler
Bakan Kurum: Düzce'de 71 bina ağır hasar aldı
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kentte 71 binada ağır hasar tespit edildiğini kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Şu an itibariyle toplamda 4 bin 316 bina ve 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka'da 2, merkezde 4 binamız olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Sahada 600'ü aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var.

Vatandaşlarımız, bugüne kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını ‘e-Devlet’ üzerinden veya ‘hasartespit.csb.gov.tr’ adreslerinden öğrenebilirler. Evleri az hasarlı veya hasarsız olarak tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evleri ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle şu an için belediyelerimize 10 milyon lira kaynak aktarıldı. İzmir’de, Elazığ’da, Malatya’da olduğu gibi Düzce’mizde de vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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