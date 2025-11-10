Habertürk
        Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı

        Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:50
        Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleriyle 81 ilde konutların inşasına devam ediyor. Sakarya’nın Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 403 konut, vatandaşlara teslim edildi. Konutlarla birlikte 26 bin 828 metrekarelik yeşil alanda 7 çocuk oyun parkı ve spor alanları, 22 iş yeri, 1 cami ve okul da kazandırıldı.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Sakarya’da sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Hayal de değil, rüya da. İşte Sakarya’da yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızın mutluluğu. Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

        '500 BİN DEĞİL 1,5 MİLYON SOSYAL KONUT OLSUN'

        Sosyal konut projesiyle ev sahibi olan Ahmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 500 bin sosyal konut kampanyasını duyunca çok sevindiğini belirterek, "500 bin değil de 1 milyon olsun, 1,5 milyon olsun daha fazla olsun. Yani biz hep bunu istiyoruz. Acaba benim mi, rüya mı dedim. Gerçekten oldu. Herkes rüyalarına kavuşur. Yeter ki istesinler, yeter ki başvursunlar. Yani başvurmaktan vazgeçmesinler. Devlet zaten bir baba olduğu için yani dar gelirlileri sarması lazım, zaten sarıyor da. Saracağına da inanıyoruz" dedi.

        Fotoğraf: DHA

