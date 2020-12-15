Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yerel yönetimlerin işyerleri de dahil olmak üzere ekonomik kayba uğrayan iş yerleri ile ilgili olarak kira borçlarında indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabileceğine ilişkin genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini bildirdi.
— Murat KURUM (@murat_kurum) December 15, 2020
Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı:
"81 İL VALİLİĞİMİZE GÖNDERDİK"
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik.
"İRTİFAK HAKKI VE KİRALAMALAR"
Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.
"İNDİRİM VE ÖDEME ERTELEMELERİ"
Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek.
"BU SÜRE İÇİNDE TAHSİL EDİLMEYECEK"
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek.
"ERTELEME VE SÜRE UZATIMI"
Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek.
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