BAKAN BOZDAĞ'DAN KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. O açıklaması bizim parti kurultayımız, seçim çalışmaları, seçim stratejimiz, millete dönük faaliyetlerimiz bakımında son derece kıymetlidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz? Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında."dedi.