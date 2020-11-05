Bakan Kurum'dan evleri ağır hasarlı depremzedelere "nakliyatta tek fiyat uygulansın" talimatı

Depremin en çok zarar verdiği ilçelerden Bayraklı'ya bağlı Mansuroğlu Mahallesi'ni ziyaret eden Kurum, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve hasarlı binalardaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Kurum, 2131/16 Sokak'ta evlerine kısa süreli girmelerine izin verilen depremzedelerin eşyalarını çıkarmasını da takip ederek, acil yıkılması gereken binalara girişlerin sadece ziynet, pasaport gibi kıymetli eşyaların alınabileceği kadar kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.
Kurum, "kontrollü girilebilir" izni verilen binalarda ise eşya alınması için ev sahiplerine yaklaşık bir saatlik süre verilebileceğini kaydetti.
- Nakliye için tek fiyat belirlenecek
Bakan Kurum, depremzedelerle de bir araya geldi.
Bazı depremzedeler, kısa süreliğine dahi olsa evlerine girerken taşıma asansörüne ihtiyaç duyduklarını ancak nakliyatçıların gerek asansör gerekse nakliye için yüksek fiyat talep ettiğini söyledi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e tek fiyat belirlenmesi talimatı veren Kurum, kısa süreli girişler ve yaklaşık 1 saatlik eşya taşıma süresi için ayrı ve sabit bir fiyat belirleneceğini bildirdi.
Bakan Kurum, vatandaşların sorusu üzerine, yıkılan konutların bulunduğu yere yeni binalar yapacaklarını, ayrıca Şehir Hastanesine yakın yerde belirlenen rezerv alanında da konut inşa edileceğini söyledi.
Kurum, Mansuroğlu Mahallesi'nde "gerekli tedbir alınmadan" bir bina inşaatının sürdüğünü görünce, ceza yazılması ve tedbirlerin yerine getirilmesi talimatını da verdi.
- Milletvekili ve belediye başkanlarıyla toplantı
Bakan Kurum, incelemelerin ardından AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
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