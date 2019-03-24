2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulması kararlaştırılan, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin tanıtım toplantısı, Adana’da gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yatırım ortakları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelleri bir araya geldi.



Gelişmiş ülkelerin en önemli kalkınma kaynaklarından biri olan petrokimya endüstrisinin Türkiye’de gerçekleştirilecek ve Türkiye’yi petrokimyada global üretim üssü olarak konumlandıracak en büyük projesi olan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Projesi, Cumhurbaşkanlığı 2019-2021 orta vadeli ekonomik programı doğrultusunda, Rönesans Holding tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin yönetimi ve altyapısının geliştirilmesini, iş ortakları Port of Rotterdam ve Adana Sanayi Odası ile birlikte yürütecek.

"ARTIK VAATLER BİTTİ, UYGULAMAYA GEÇİYORUZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıdaki konuşmasında, tesisin tamamlandığında hem Çukurova’nın, hem de Türkiye’nin petrokimya sektöründe söz sahibi olacağının altını çizerek, projenin ortaklık anlaşmasının da 2018 yılında tamamlandığını hatırlattı. Kurum, “Artık vaatler bitti, uygulamaya geçiyoruz. Bu proje Adana’da sanayi, istihdam ve kentin geleceği açısından çok önemli. İstihdam açısından bakıldığında 10 yılda sadece inşaat aşamasında 40 bin kardeşimiz iş sahibi olacak. Tesis hizmete girdiğinde de 10 bin kişi burada doğrudan çalışacak” dedi.



Yerli üretimi destekleyecek projelerle Türkiye’yi her alanda lider duruma getirmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Bakan Kurum, Türkiye’ye ve bu ülke halkına büyük katkılar sağlayacak stratejileri uyguladıklarını anlattı. Kurum, “Bugüne anlamak, düne bakmakla mümkün. Son 16 yılda her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Dünya 2008’de küresel bir kriz yaşadı. Hamdolsun o kriz döneminde yatırımlarımız hiç kesintiye uğramadı. Avrupa ve Amerika yerinde sayarken, o dönemde biz büyüme rekorları kırdık” diye konuştu.



“Kendi İHA’mızı üretmeseydik, Afrin’de başarılı olamazdık” diyen Bakan Kurum, savunma sanayisinde gerçekleştirdikleri yatırımlara da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Savunma sanayinde bağımlı haldeydik ama bugün kendi İHA ve SİHA’larımızı üretiyoruz. İHA’ları üretmemiş olsaydık, Afrin’de ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nı yapamaz, başarılı olamazdık. Ekonomide dışa bağımlıydık. Daha önce IMF’ye bağımlı olarak hareket ediyor, kendi kararlarımızı kendimiz alamıyorduk. 23.5 milyar dolar borç ödeyip, ekonomik bağımsızlığımızı kazandık. 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara taşıdık. Yıllık 36 milyar dolar olan ihracatımızı 160 milyar dolara taşıdık. Eskiden darbe ve cuntalara teslim olana bir ülke vardı. Şimdi darbecileri karşısında aslanlar gibi dikilen, 16 saatte milletiyle birlikte tankların önüne geçip, ‘Dur’ diyen bir Türkiye var. Ağustos ayında tüm ekonomi temellerimizden bağımsız olarak, bir dış şokla karşılaştık. Ekonomik savaş başlattılar ama yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik. Ülkemize yatırımcıların gelip, yeni fabrikaların açıldığı çok önemli bir sürece şahit oluyoruz.”

TÜRKİYE'NİN, YILLIK 2 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞINI KAPATACAK



Ceyhan’da hayata geçirilecek olan ‘Polipropilen Üretim Tesisi’nde yıllık 450 bin ton üretim yapılacağını, bunun da Türkiye’nin yerli üretim yapıp, hammaddede dışa bağımlılığının da önüne geçeceğini kaydeden Bakan Kurum, tesisler tamamlandığında da Türkiye’nin, yıllık 2 milyar dolarlık bir cari açığı kapatıp, 4-5 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğini vurgulayarak, “Dışa bağımlılığımızı azaltacak bu proje, ekonomimizi de her açıdan daha güçlü kılacak. İthal bağımlılığı, tüm sektörlerin direncini kırıyor. Artık bu firmalar, dövizdeki dalgalanmalara karşı dimdik durabilecek” dedi.



Emlak Katılım Bankası’nın, sektörel bazda da ithal bağımlılığı azaltacak ihtiyaç duyulan malların Türkiye’de üretilmesinde stratejik bir rol üstleneceğini belirten Bakan Kurum, “Sanayicimize bir tesis ya da fabrika kurarken, kullanılan malzemelerdeki ithal oranını düşüreceğiz. Bu oranı düşürmek için gerekirse sanayicilerimizle ortak fabrikalar açacağız. Gerekirse bu süreci teşvik etmek adına her türlü maddi ve teknik desteği de sunacağız. Emlak Katılım Bankası da ithal malların burada üretilmesi için önemli bir süreç yürütecek ve dev projelerle de milyarlarca lira tasarruf sağlanacak” dedi.



