01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısı hakkında, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten şuanda yetki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Boğazı imara açma veya İBB’nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir” dedi.
Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2. Uluslararası sıfır atık zirvesini ‘yarınları kurtarmaya bugünden başla temasıyla gerçekleştirdiklerini aktaran bakan Kurum, “Bugün dünyamızı iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmektedir. Dünyamızın hava sıcaklığının 3 derece artması buzulların erimesi, doğal kaynaklarımızın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir süreci yaşıyoruz. Türkiye olarak doğamıza çevremize en az zarar veren ülkelerden bir tanesiyiz. Tüm amacımız şehirlerimizdeki yaşam kalitesini yukarıya çekecek projeleri gerçekleştirmek. İnşallah 2023’e geldiğimizde marka şehirlerimizin sayısını arttıracak projelere hep birlikte imza atacağız” dedi.
“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELEYİ ARTTIRARAK DEVAM EDECEĞİZ"
İstanbul Boğaziçi’nin denetim ve imar yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alıp Cumhurbaşkanlığına bağlı bir heyete bağlamak istediniz şeklindeki soru üzerine “ Meclisimiz birçok konuda düzenleme yapmakta. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri meclisimize iletiyoruz. Kanun yapma yetkisi meclistedir. Yapılan düzenlemelere baktığınızda hemen hepsi sahada vatandaşlara söz verdiğimiz, uma mülkiyet problemi, ama kaçak yapılaşmaya ilişkin mücadele konusunda kanunun yürürlüğe girdikten sonra yapılacak kaçak yapılara şerh konulması bu çok önemli. Bu yapıldıktan sonra yapılacak kaçak yapıların satılmayacağı konusunda tapuya şerh getirilecek. Aynı Bodrum’da yaptığımız gibi. Türkiye’nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadeleyi arttırarak devam edeceğiz” dedi.
“BOĞAZI İMARA AÇMA VE İBB'NİN OLMAYAN YETKİLERİNİ ALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
anunu ile ilgili meclisimizle çalışmamız söz konusu olduğunu aktaran bakan Kurum, “Meclisimiz Boğaziçi ön görünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgeleriyle ilgili çalışmayı yürütüyor. Bizim de sahada belediyelerden gelen talepler konusunda önerilerimiz oldu. Ancak şuan ki yasada imar planı yapma yetkisi Büyükşehir belediye başkanlığında değildir. Yasa gereği imar planı yapma yetkisi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasının onayı ile Boğaziçi Yüksek koordinasyon kurulundadır. Boğaziçi yüksek koordinasyonunun başkanı Cumhurbaşkanımızdır. Bize sahadan gelen şikayetler talepler vardır. Boğazımı çok daha iyi noktalara çekecek yeşil alan miktarını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşmesi.. Bunun içinde Kültür Bakanlığı bünyesinde ve Çevre Şehircilik Bakanlığı komisyonundadır. Biz bunu Anadolu yakası ve Avrupa yakası komisyonları olarak yine içinde eskiden hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa aynen içinde olduğu daha sadeleştirip vatandaşlarımızın taleplerin daha hızlı karşılandığı bir noktaya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla İBB’nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil. Zaten şuanda yetki İBB Başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Seçim öncesi ile sonrası ile ilgili alakası yok. Yetki alma durumu söz konusu değil. Aksine katılımcı bir anlayışla komisyonlarda büyükşehir belediye başkanlığımın olduğu bir süreci işletmek istiyoruz. Kimsenin elinde olmayan bir yetkisini alam durumu söz konusu değildir. Boğazı imara açma veya İBB’nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!