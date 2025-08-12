Habertürk
        Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

        Balıkesir'de 6.1'lik depremin ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

        12.08.2025 - 16:16
        Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Kurum, "6.1'lik depremin ilk anından itibaren sahada çalıştık. 800'ü aşkın artçı sarsıntı yaşadık. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

        "TÜM BİNALARDA ARAMA TARAMA YAPACAĞIZ"

        Sındırgı bölgesindeki tüm binalarda arama tarama yapacağız. Ekiplerimiz çalınmadık kapı bırakmayacak. Vatandaşlarımız riskli binaya kesinlikle girmesin. Hasar tespit çalışmasının sonlanmasını beklesinler. Hasar tespit çalışmaları aynı gün içinde duyurulacak. Bu binalar tespit yapıldıktan sonra hasarsız ise o binaya girilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

        "HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

        Tespiti yapılmamış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalara girilmemesini rica ediyorum. Acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız varsa Valilik nezdirde 2000'i aşkın misafirhanemiz mevcuttur. Bugün konteyner isteyen depremden evi hasar görmüş tüm vatandaşlarımızı inşallah akşama kadar konteynera yerleştirmiş olacağız.

        "İLK OLARAK TOKİ'NİN İNŞA ETTİĞİ 100 EV VERİLECEK"

        "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı’mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" diyen Bakan Kurum, "Bu noktada şunu duyurmak isterim. TOKİ’mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak." dedi.

