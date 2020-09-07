Bakan Kurum'dan atık ithalatında kota oranının düşürülmesine ilişkin açıklama:

AA

Bakan Kurum, Twitter hesabından Sıfır Atık Projesi ve atık ithalatında kota oranının yüzde 50'ye düşürülmesinin avantajlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Güçlü bir ekonomi ve temiz doğa için atık yönetiminde yürürlüğe konulan yeni düzenlemeyle, geri kazanım sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamasının zorunlu hale geldiğini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız."

- "Plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında düştü"

Kurum, atık yönetiminde bugüne kadar yapılan reformlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Düzenli depolama hizmeti verilen nüfus yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktı. Sayıları 4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri kazanım oranı yüzde 13'lere çıktı. İstihdama sunulan katkıyla 35 milyar lirayı aşan bir ekonomik hacim oluştu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz sayesinde, plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımı yüzde 80 oranında düştü. İçecek ambalajlarına zorunlu depozito geldi. Kayıt dışılığı önlemek için GEKAP başlatıldı."

Bakan Kurum, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, atıkların yerli imkanlarla ekonomiye tekrar kazandırılması için Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda her gün yeni adımlar atmayı, örnek atık yönetimiyle temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.