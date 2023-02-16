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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu...

Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Hatay'da, depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. Konutlarımızı en kısa zamanda yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini altına almış olacağız. Her enkazdan sonra enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz vatandaşlarımız bir ekip oluyor. Aynı motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 258. saatteki Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi sevince bozdu. Geçici konteynır ve barınma alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Sahada bulunan 7 bin 328 uzmanımızla 10 şehirde binalar incelendi.

Malatyamızda 48 bin 622 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır, hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. 10 bin 233 bina bu kapsamda Malatya'da. 194 bin 885 bağımsız bölüm incelemesinden sonra yapıldı.

TOKİ konutlarımızın hepsi hamdolsun sapasağlam ayaktadır. 1 milyon 180 bin konutumuz dimdik ayaktadır. 20 yılda 3.3 milyonun konutu s ayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile yapılmıştır.

10 ilimizde eş zamanlı cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Şehri en doğru en sağlam yere nasıl kurabiliriz istişare etmek, gerekli zemin etüdlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı sürecimizi yürütüyoruz.

Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına mikro bölgeleme etüd raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu felaketle birlikte hem mevcut mikro bölgeleme çalışmaları, yeni zemin etüdleri ile birlikte jeofizik uzmanlarımızla birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüd yaparak bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir.

Depremin ağır hasar gördüğü il, ilçe merkezlerinde ayrıntılı etüdler yapmak suretiyle gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz.