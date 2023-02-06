Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bakan Kurum'dan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin birçok bölgesini etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik" dedi

Giriş: 06.02.2023 - 06:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kurum'dan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama
Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama
İsviçre'de çığ düştü: 2 ölü
İsviçre'de çığ düştü: 2 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.