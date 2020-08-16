Bakan Kurum'dan "17 Ağustos depremi" mesajı

Kurum, 17 Ağustos depreminin 21. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yaşanılan acının, kayıpların bıraktığı izin hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Kurum, 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
"Rabbim ülkemizi ve milletimizi 17 Ağustos benzeri depremlerden, sel ve heyelan gibi felaketlerden korusun." temennisinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Biz, millet olarak deprem nedeniyle çok acılar yaşadık. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Son 100 yılda yaşadığımız büyüklüğü 6'nın üzerinde olan 60'a yakın deprem nedeniyle 80 bin canımızı toprağa verdik. Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında 'bedeli ne olursa olsun' diyerek bir seferberlik anlayışı içerisinde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik."
Bakan Kurum, geçen eylül ayında kamuoyuyla paylaştıkları "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" ile Bakanlıkları öncülüğünde, yerel idareler, ilgili kuruluşlar, özel sektör ve vatandaşların katılımı ile deprem dönüşümünü hızlandırdıklarını anımsatarak, 81 ilden gelen verilerle Türkiye'nin riskli yapı envanterini ortaya koyduklarını aktardı.
- "1,5 milyon konut acil dönüştürülmeli"
Elde edilen sonuçlarla kentsel dönüşümün, deprem dönüşümünün 5 yıllık eylem planını belirlediklerini ifade eden Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle çalışmalara hız verdiklerinin altını çizdi.
Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde şehirleri riskli yapılardan ve çarpık kentleşmeden kurtardıklarını belirten Kurum, eskiyen evleri, riskli yapıları yenilediklerini, çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerleri yaşatan şehirler inşa etiklerini kaydetti.
Kurum, bugün Türkiye'de dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6,7 milyon olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:
"Acil dönüştürülmesi gereken konut sayısı 1,5 milyondur. Bu 1,5 milyon konutun da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 300 bini İstanbul'da olmak üzere dönüşümünü tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Bu anlamda devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak el ele vermeliyiz, seferber olmalıyız. Biz, bundan sonra hiçbir depremde, hiçbir doğal afette vatandaşlarımızın can kaybı yaşamasını, annelerimizin ağlamasını, hiçbir evladımızın öksüz, yetim kalmasını istemiyoruz. Buradan 17 Ağustos'un yıldönümünde vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizlere, belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk tespitlerini yaptırın, devlet millet iş birliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim. Bunu çocuklarımızın, yavrularımızın geleceği için bir an önce yaptıralım."
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