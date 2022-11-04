Bakan Kurum: Evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz

Beykozluları depreme dayanıklı evlere ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturacak olan “Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi”nin temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle atıldı. Bakan Murat Kurum, “Evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz, oturacaksınız tapularınızı alacaksınız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın“ dedi.
Beykoz, Tokatköy Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinin temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı tören ile atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Tokatköy Mahallesi’ndeki 82 bin 792 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında toplam 776 yeni konut ve 47 iş yeri yapılacak. Temel atma töreniyle inşası başlayacak evler hak sahiplerine 20 yıllık vade ve uygun ödeme koşullarıyla teslim edilecek. Kentsel dönüşüm anlamında ilçe için dönüm noktası olacak proje tamamlandığında hak sahipleri depreme dayanıklı modern konutlarıyla birlikte tapularına da kavuşacak.
Temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, “Biz hep milletimiz ile yol yürüdük. İnşallah aynı anlayışla, eser siyaseti, hizmet siyaseti anlayışıyla da yol yürümeye devam edeceğiz. Bugün; Beykoz’umuz için, İstanbul’umuz için, ülkemizin yarınları için, son derece önemli, kıymetli, büyük bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Beykoz Tokatköy Mahallemizde, sizlerin heyecanla beklediği büyük dönüşümü başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri misafirperverliğiyle, güler yüzüyle karşılayan her bir kardeşim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz” dedi
Bakan Murat Kurum, “Devletimiz her zaman milletinin yanında olmuştur, kimseyi mağdur etmemiştir. İnşallah evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz, oturacaksınız, tapularınızı alacaksınız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu zamana kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Allah’ın izniyle aziz milletimizin desteği ve dualarıyla da Tokatköy’deki sözümüzü tutacağız. Konutlarınızı, tapularınızı sizlere 2 yıl içerisinde vereceğiz” dedi.
Temel atma töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Anlamlı bir işe hep birlikte imza atıyoruz. 24 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, çok farklı hükümetler ile çalıştım, ama 20 yılı AK Parti hükümetleri ile oldu. AK Parti hükümetleri döneminde çok farklı bakanlarımız ile de çalıştım, bürokratlarımız ile de çalıştım. Fakat bu dönem bir başkaydı. Bugün hariç, sayın bakanımız Beykoz’a dolu dolu 8 gününü verdi. Genel müdürlerim, bakan yardımcılarım günlerini aylarını verdiler. Onlar Türkiye için çalışıyorlar ama gündemlerinin hep ilk maddesinde Beykoz olmuştur”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!