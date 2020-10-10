Bakan Kurum AK Parti Karatay İlçe Kongresi'nde konuştu

Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karatay 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türkiye'nin AK Parti'nin kuruluşuyla milletin özlemle beklediği tarihin en güçlü siyasi hareketine kavuştuğunu söyledi.
AK Parti'nin, tarihi yürüyüşüne kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Kurum, şehirlerin ve Konya'nın devrim niteliğindeki projelere, yatırımlara AK Parti ile kavuştuğunu dile getirdi.
- "Milleti, oy deposu olarak görenlerden olmadık"
Seçimlerde "samimiyet, gayret ve tevazu" dediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:
"Biz hiçbir zaman devleti ve siyaseti, milletsiz bir 'alan' olarak görmedik. Bu samimiyetimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Cumhuru yok sayan bir cumhuriyetçilik anlayışına itiraz ettik. 'Halksız bir halkçılık olmaz, olamaz' dedik. Önce Allah'ın sonra milletin üstünde hiçbir güç tanımadık. Devletle millet arasına demirden dağlar kuranlardan olmadık. Devleti milletle bütünleştirdik, kaynaştırdık, bir kıldık. Bizim için hiçbir zaman 'diğerleri' olmadı. Bu aziz milletin hiçbir ferdinin birini, diğerine tercih etmedik, ayırmadık. Hep, '83 milyon büyük ailemiz' dedik. Bu cefakar, vefakar milleti nesne olarak görenlerden, oy deposu olarak görenlerden olmadık. Milletimizi, Anadolu coğrafyasının gerçek sahipleri olarak, tarihimizin en büyük öznesi olarak gördük. Milletle yürüdük, yine milletimizle yürümeye devam ediyoruz."
- "Zalimlerin tepesine bindik"
Kapatma davası, karanlık vesayet odakları, faiz lobisi ve FETÖ'nün darbe teşebbüsleriyle mücadele ettiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:
"Dağda terörist, düzde şehir eşkıyası olan terör örgütleriyle mücadele ettik. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık. Rabb'imizden ve milletimizden ümidimizi hiçbir vakit kesmedik. Çünkü Mevlana, bize tam 800 yıl önce 'her zorluğu bir bahar takip eder' demişti. Biz de bu nasihati aldık, her seçimde aynı kararlılıkla direklere tırmandık, bayrağımızı hep en yükseğe astık. Üzüldük, kırıldık, canımız yandı. Öyle vakitlerde, 'beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem' dedik. Seccadelerimize sarıldık. Bütün küresel güç odaklarını karşımıza aldık, her zorluğa rağmen mazlumların yanında olduk, onların umudu olduk. Afrin'de, Tel Abyad'da, Cerablus'ta, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de şanlı ordumuzla bir öldük, bin dirildik. Zalimlerin tepesine bindik."
Kurum, büyük ve geleceğin güçlü Türkiye'sine inandıklarını vurgulayarak, "Şimdi AK Parti'nin kalesi Konya'dan diyorum ki bu inancın karşısında hiçbir güç duramaz. Bu davayı hiç kimse hedefinden uzaklaştıramaz. Müjdeler olsun, ok yaydan çıkmıştır, büyük Türkiye şafağı sökmüştür. Vakit Türkiye'nin vaktidir." diye konuştu.
- "Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız"
Mevlana Müzesi'nin de içinde yer aldığı yeni ve büyük bir meydanın Konya'ya kazandırılacağını aktaran Kurum, Sultan Selim-Aziziye-Kapu Camii tarihi aksının da yürütülen projeyle canlandırıldığını ifade etti.
Konya'da 2023 yılına kadar kalan tüm projelerin tamamlanacağı müjdesini veren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnşallah yüzlerce yeni projeyle yeni Konya'nın, Karatay'ın ihyasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Konya, davaya sadakatin, vefanın beldesidir. Konya liderine vefa gösterir, göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Zira bu şehrin aziz insanları, hiçbir zaman rüzgarın önüne düşmüş kuru yapraklar gibi savrulmamıştır. Bin yıllık ulu çınarlar gibi hep liderinin yanı başında dimdik durmuştur. Konyalılar Açe'den Myanmar'a, Somali'den Etiyopya'ya, İdlib'den Libya'ya dünya mazlumlarının sesi, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmaya devam edecektir. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. 'Bize durmak da dinlenmek de haramdır' diyeceğiz. Ak kadrolar olarak, hep birlikte gece-gündüz demeden çalışacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'yi siyasetiyle, ordusuyla, ekonomisiyle küresel güç yapacağız."
Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile partililer katıldı.
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