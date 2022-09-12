1196 konut ve köy evlerinin inşası tamamlanıyor

DHA

Bakan Kurum, 2021 yılında Kastamonu'da meydana gelen büyük sel felaketinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Bozkurt ve Abana ilçelerinde ayrı ayrı düzenlenen kura çekilişi törenlerine video konferansla katıldı. Kurum, Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. İnşallah iş yerlerimiz, ilçelerin ekonomisine can suyu olacak. Bugün geçtiğimiz yıl selde hasar gören Kastamonu, Bozkurt ve Abana küçük sanayi sitelerimizin kura çekim törenlerini gerçekleştiriyoruz. Bereketli rızık kapısı olacak dükkanlarımız, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımız, Kastamonu'muz için Bozkurt'umuz için Abana'mız için hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

'2 FABRİKA, 92 İŞ YERİMİZİ TAMAMLADIK'

Konutların etaplar halinde teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, Abana ve Bozkurt'ta meydana gelen selde dükkanlarımız, iş yerlerimiz ve sanayi alanlarımız büyük zarar görmüştü. Bozkurt ve Abana ilçelerimizde küçük sanayi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerimizi başlattık. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi hamdolsun tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde ifadelerini kaydetti.