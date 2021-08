Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda; deprem, sel, heyelan gibi afetlerle daha sık karşı karşıya kalındığını belirterek, "Özellikle Karadeniz Bölgemizde aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanın neden olduğu büyük afetler, büyük acılar yaşıyoruz. Tüm bu afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

'GİRESUN'DA SELİN İZLERİNİ SİLDİK'

Geçen yıl bugün Giresun'da büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Rize'de, Artvin, Düzce'de ve son olarak da Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Canlarımızı yitirdik. Yaralılarımız oldu. Sel nedeniyle vatandaşlarımız evlerini, dükkânlarını kaybettiler. Devletimiz her zaman olduğu gibi o gün de, Giresun'da tüm kurumlarıyla milletinin yanında oldu. Bakanlıklarımızla, AFAD'la, Kızılay'la, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimizle sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Giresun'daydık. Vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Çok kısa bir süre içerisinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Geçirdiğimiz bu bir yıllık süreç içerisinde durmadık. Vatandaşımızla el birliği yaparak, Giresun'da, Dereli'de, Doğankent'te, Tirebolu'da selin izlerini sildik. Alt yapıdan üst yapıya kadar Giresun için acilen yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şu an, Dereli'de yeni bir ilçe merkezi kuruyoruz. Afet konutlarımızla, kentsel dönüşüm konutlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları sunuyoruz."

'AFETLERE DAYANIKLI KONUTLAR VE DÜKKANLAR YAPACAĞIZ'

Yeni Dereli projesiyle; konutlar, dükkânlar, kamu binaları ve yeşil alanlarla ilçe merkezini baştan sona yenilediklerini vurgulayan Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Giresun'da; şehrin mimarisine uygun, yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü, komşuluk hukukunu en güzel haliyle yaşatacak şekilde konutlarımızı yapıyoruz. Köy evlerimizi alt katta ahırı, üst katta konut alanı olmak üzere iki katlı olacak şekilde inşa ediyoruz. Çalışmalarımıza tek bir gün bile ara vermedik. Giresun'da şehir merkezinde ve köylerinde yapacağımıza söz verdiğimiz 619 konutumuzun 142'sini teslim ettik. Dereli'de ve Doğankent'te yaptığımız 224 konut ve 152 dükkânı bu yılın eylül ayında, kalan konutlarımızı, köy evlerimizi de bu yılın sonuna kadar teslim edeceğiz. Dereli merkezde yaptığımız 71 konut ve 82 dükkân ile Doğankent 156 konut ile 70 dükkânın inşaatları tamamlanmak üzere. Eylül ayında konutlarımızın teslimini yapacağız. Yine Giresun merkez, Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da yaptığımız 250 köy evimizi Dereli'de olduğu gibi bu yıl bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tüm konutlarımızı; yeşil alanlarıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, yeni kaymakamlık, emniyet, öğretmen evi, okul, meslek yüksekokulu gibi sosyal donatılarıyla birlikte etaplar halinde tamamlayacağız. Yeni Dereli'nin hayırlı olmasını diliyorum. Giresun'u nasıl ayağa kaldırdıysak, vatandaşımız için daha güvenli ve sağlıklı konutlar, dükkânlar yaptıysak, bugün Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da, Rize'de de aynı şekilde afetlere dayanıklı konutlarımızı ve dükkânlarımızı yapacağız. Bakanlık olarak, hazırladığımız bölgesel ve yerel eylem planlarıyla, yaşadığımız tüm bu afetlere neden olan iklim değişikliğiyle mücadelemizi, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için İller Bankamızla, TOKİ'mizle ve tüm birimlerimizle adeta bir seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Devletimiz, tüm kurumları ve imkânlarıyla milletinin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir."