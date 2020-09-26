Bakan Kurum: "42 millet bahçemizi bitirdik" - GAZİANTEP

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek, "Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız." dedi.

Kurum, Gaziantep'teki temasları kapsamında Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.