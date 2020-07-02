Bakan Koca: Yaygın bağışıklık söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Taşıyıcılık oranı araştırmasında 132.000 kişinin testi sonuçlandı. Mevcut verilerle taşıyıcılık oranı %0,24; bu testle paralel şekilde ELISA yöntemiyle yapılan antikor taramasında koruyuculuk %0,81 olarak saptandı. Yaygın bağışıklık söz konusu değil. Çalışma haftaya tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

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