Sosyal medya Twitter hesabından vatandaşlara tek cümlelik mesaj veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün bulaşma yollarını kapatalım" ifadelerini kullandı.

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