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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turkovac çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.