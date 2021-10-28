Bakan Koca: Tunceli Mavi kategorisine geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" açıklamasında bulundu.

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