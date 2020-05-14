Bakan Koca: "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir"

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir."

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