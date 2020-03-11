AA

Bakan Koca: "Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz"



- "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarının güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme ile mümkün olduğunu belirterek "Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede dikkat edilmesi gereken esaslara ilişkin bilgi verdi. Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şeyin tesis ettiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz."