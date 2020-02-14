14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 açıklaması yapıyor. Koca, Wuhan'dan getirilen yolculara 3 günde bir numunelerin tekrarının alındığını söyledi.
Bakan Koca, "En son dün gece aldığımız numunelerin de sonuçları çıktı. Herhangi bir Covid-19 virüsü olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu süreçte bildiğiniz gibi 42 yolcuydu. İçlerinde 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 kişi Arnavutluk vatandaşıydı. Bütün vatandaşlarımızla birlikte görüştüm, 5 de çocuğumuz vardı. 3 yaş ile 13 yaş arası değişen. Hepsiyle görüştüm. Bu süreçte özellikle sabrettiler hem kendi sağlıkları hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular. 14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulunun bunun dışında bir önerisi yok. Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk vatandaşlarımız bir gün daha kalmak istediklerini, rezervasyonları nedeniyle yarın gitmek istediklerini söylediler. Bir gün daha o kardeşlerimizi burada misafir etmiş olacağız. Ben bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bir karantina hastanesi ayrılarak, özel ambulansa dönüştürülen bir uçakla ve bilimsel ekiple, sağlık personeliyle tahliyesini bu çerçevede yapan tek ülke olduğumuzu ifade etmek istiyorum, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağımızı söylemek istiyorum. Devletimiz büyük, milletimiz fedakar ve yüce gönüllü" dedi.
HIZLI KİTİN DOĞRULUĞU YÜZDE 100'E YAKIN!
Koronavirüs için geliştirilen yerli kit ile ilgili gelen bir soruya Bakan Koca şu yanıtı verdi: "Bu kitlerin üretimi döneminde Dünya Sağlık Örgütü'nün bu anlamda verileri doğrultusunda hareket ederek üretilen bir kit olduğunu, yurtdışına ihracının çok kolay yapılabileceğini, şimdiden bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin daha bu talebi yaptığını söyleyebilirim. Bu kit 90-120 dakika arası sonuç veriyor. Bu güne kadar sonuçları en erken 4 saat ve 24 saate kadar uzayabilir durumdaydı. Almanya, Fransa ve İngilere'de üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikalık süreye çekme noktasında çalışma içindeler. Hastaları uzun süre bekletmemek, sonucu erken dönemde çıktığında ona göre tedavi yaklaşımını başlatmak anlamında önemli olduğunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde de yurtdışına bu anlamdaki talepleri karşılamak üzere pazarlama da yapılmış olacak. Kırgızistan 10 bin tane istedi, Özbekistan da benzer şekilde. Bu anlamda talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Perşembe gününden itibaren biz de kullanmaya başladık. Gözlem altında tuttuğumuz vatandaşlarımızın son iki sonuçlarını da bu hızlı kitimizle çalışmış olduk. Doğruluğu yüzde 100'e yakın, yüzde 99.6."
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