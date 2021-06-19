Bakan Koca son 24 saatte yapılan aşı dozu sayısını açıkladı

HABERTURK.COM

Bakan Koca, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"SAAT 00.00’A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde aşı uygulamaların geldiği son noktayı akşam saatlerinde duyurmuştu. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık."

Bakan Koca dünkü veri paylaşımında, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.