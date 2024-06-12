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        Haberler Gündem Bakan Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

        Bakan Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:05
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        Koca'dan sokak köpekleri paylaşımı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sokak köpekleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına ve travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemlerin amacının, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamak olduğunu belirtti.

        Bakan Koca paylaşımını şöyle sürdürdü:

        "Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek."

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        #Fahrettin Koca
        #sokak köpekleri
        #haberler
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