Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu: Tutuklandılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırmıştı Müdahale sırasında bir kişinin polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu kurşun duvara isabet etmişti.

BAKAN KOCA DUYURDU: TUTUKLANDILAR

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: LİCE’DE SAĞLIKTA ŞİDDETE TUTUKLAMA. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz.