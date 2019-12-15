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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin yapımının belirli müteahhitlere verildiği iddialarını yalanladı. Koca, “Kanun ve yönetmeliği çerçevesinde önce kapalı teklifler alınıyor. Sonra açık eksiltmeye geçiliyor. Daha sonra en uygun teklif veren iki istekli ile pazarlık yapılıyor. Bunların sonucunda ihale kararı veriliyor. Dolayısıyla hiçbir şehir hastanesi, pazarlık usulü ile ihale edilmiş değildir" dedi.

Şehir hastaneleri için bu yıl ayrılan ödenek 5,2 milyar TL iken 4,2 milyar olarak gerçekleşti. Bugüne kadar tamamlanan 10 şehir hastanesinin yatırım bedelinin 5 milyar dolar olduğunu bildiren Koca, "Yaklaşık 30 milyar liraya tekabül eder. Metrekarenin yaklaşık maliyeti 5 bin 400 liradır. Bir hastanenin maliyeti bellidir. Sorarım size bunun neresi pahalı” dedi.



Tüm bu yatırımların bütçeden bir kuruş dahi harcamadan yapıldığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti: "2019 yılı bütçesinde kullanım bedeli, işletme, bakım onarım giderleri ve hizmet alımları dahil şehir hastaneleri için ayrılan ödenek toplamda 5,2 milyar liradır. Bunun yarısı hizmet bedelidir. Bu yıl içinde gerçekleşen ödeme ise 4,2 milyardır. Bu hastanelerimize hasta kaydırıldığı, fatura şişirildiği gibi iddiaların ne kadar mesnetsiz olduğunu söylemeye artık gerek yoktur sanırım. Bu yıla kadar bütçeden harcama yapılmaksızın yapılan 30 milyarlık yatırımın 2019 yılı bütçesinde yer alan kullanım bedeli 2,4 milyar liradır."

“İDDİALAR MESNETSİZ"

Hastaneler hakkında çok fazla şehir efsanesinin ortalıkta dolaştığını belirten Koca, şöyle konuştu: “Bu efsanelerde rivayet edildiği gibi, şehir hastaneleri Elazığ'da şehitliğe, Kayseri'de bataklığa, Halk Sağlığı binası Ankara'da dere yatağına yapılmış değildir. Hazine garantisi verildiği, borç üstlenim anlaşmasının yapıldığı ileri sürülmektedir. Şehir hastanelerinde ne acil hizmetlerde ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada ne de ameliyatta herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir. Şunu net olarak ifade edeyim ki ne Bakanlığımızca, ne de Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugüne kadar herhangi bir borç üstlenim anlaşması imzalanmış değildir. Şehir hastanelerinin maliyetinin devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmadığı gibi garip, akıl dışı ithamlara şahit oluyoruz. Şunu net olarak ifade edeyim ki, bütçede şehir hastaneleri ödenekleri diğer yatırım bedelleri içinde verilmeyip, şeffaf bir şekilde ayrı bir kalem olarak yer almaktadır. Bina ve tefrişat yatırım maliyeti, bakım ve onarım giderleri, alınan ek hizmetlere ilişkin giderler gibi birçok unsur bir arada değerlendirilerek belirlenen yıllık bütçe rakamları tefrik edilmeksizin speküle edilmektedir."

2 MİLYAR DOLARLIK ŞEHİR HASTANESİ İHRACATI

“Büyük hastanelerin hızlı sürede inşa edilerek hizmete sunulabilmesi birçok ülkenin dikkatini çekmiştir. Romanya ile sözleşme yapılmış durumdadır. Kazakistan'da bir yıl önce 2 adet şehir hastanesi inşasına başlanmıştır. Bir ay önce 6 hastanenin sözleşmesi imzalandı. Toplamda 15 hastane inşası planlanmaktadır. Böylece Kazakistan’a toplamda 2 milyar dolarlık şehir hastanesi ihracı yapmış oluyoruz"

BU YIL 50 BİNE YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAM EDİLDİ

2019 yılında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları ile toplam 14.193 tabip atanmıştır.

Mecburi hizmet dışı atama Kuraları ile toplam 3.685 sağlık personeli atanmıştır.

KPSS-2019, 1. Alımda toplam 12.000 personelin atamaları yapılmış olup ayrıca KPSS-2019 2. Alım için, 17.689 pozisyon ihdas edilmiş ve kılavuz yayınlanmıştır.

DENETİMLER ARTACAK

Tütünle mücadeleyi hiç gevşetmeden sürdüreceklerini anlatan Koca, "Kapalı ve açık alan tanımlarının çok istismar ediliyor olması yeni tedbirler almamızı gerektirmektedir. Önümüzdeki günlerde mevzuattaki boşluklar nedeniyle istismar edilen hususları netleştireceğiz ve denetimleri bu minvalde sıklaştıracağız." ifadelerini kullandı.



EVDE SAĞLIK

Yatağa bağımlı hastalara evde tıbbi bakım hizmeti sunduklarını dile getiren Koca, "Evde sağlık hizmetleriyle 2012 yılından bugüne kadar 1 milyon 427 bin kişiye hizmet sunduk. 2020 yılında bu rakamı 1 milyon 450 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.