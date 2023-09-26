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        Haberler Gündem Bakan Koca müjdeli haberi: Defne kısa süre içinde taburcu edilecek

        Bakan Koca'dan güzel haber: Defne kısa süre içinde taburcu edilecek

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halk arasında "yarım kalp" olarak bilinen tek ventrikül anomalisi ile doğan 6 yaşındaki Defne'nin sağlığına kavuştuğu, kısa süre içerisinde taburcu edileceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:56
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        "Defne kısa süre içinde taburcu edilecek"
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: Halk arasında "yarım kalp" olarak bilinen tek ventrikül anomalisi ile doğan 6 yaşındaki Defne, Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde yapılan son cerrahi operasyon sayesinde sağlığına kavuştu. Kısa süre içinde taburcu edilecek. Yaşıtları gibi bir hayata kavuşacak olan Defne’ye gözün aydın diyor, ekibimizi kutluyoruz.

        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak Haberi Görüntüle

        #video#https://x.com/drfahrettinkoca/status/1706716416601198763?s=20#

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        #Fahrettin Koca
        #defne
        #haberler
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