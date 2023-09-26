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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: Halk arasında "yarım kalp" olarak bilinen tek ventrikül anomalisi ile doğan 6 yaşındaki Defne, Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde yapılan son cerrahi operasyon sayesinde sağlığına kavuştu. Kısa süre içinde taburcu edilecek. Yaşıtları gibi bir hayata kavuşacak olan Defne’ye gözün aydın diyor, ekibimizi kutluyoruz.

Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak Haberi Görüntüle

#video#https://x.com/drfahrettinkoca/status/1706716416601198763?s=20#