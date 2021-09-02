Bakan Koca açıkladı: Gaziantep mavi kategoriye katıldı

AA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Kovid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Gaziantep'teki aşılama oranı yüzde 75,6 seviyesinde bulunuyor.

"ŞEN OL BAYBURT"

Bakan Fahrettin Koca, Bayburt'taki aşılama oranının da yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek, "Şen ol Bayburt!' Covid-19'a karşı risk düzeyin biraz daha azaldı. Yüzde 65'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranını yüzde 75'in üstüne çıkarmanı, haritadaki risk rengini Sarıdan Maviye çevirmeni bekliyoruz" dedi.