Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü. Koca, paylaştığı fotoğrafın altına "Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal Teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet" notunu ekledi.

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