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        Haberler Sağlık Bakan Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak

        Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Cenevre'de yapılacak Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:38
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        Bakan Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak
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        Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, her yıl üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Bu yılki oturumda Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alınacak.

        Koca'nın Cenevre'deki temasları kapsamında, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve çeşitli oturumlarda konuşma yapması planlanıyor.

        Ayrıca Bakan Koca, Genel Kurula da katılacak, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, sağlık ihtiyaçları ve Türkiye'nin çabalarına ilişkin üye ülkelere hitap edecek.

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