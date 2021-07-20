Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.

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