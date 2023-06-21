Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bakan Koca deprem enkazından kurtarılan Zeynepin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'taki depremlerden sonra Şanlıurfa'da enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'in yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladığını bildirdi

Giriş: 21.06.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca deprem enkazından kurtarılan Zeynepin sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Zeynep'ten iyi haber var
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Zeynep'in tedavi sürecine ilişkin videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımında, şu bilgileri verdi:

"6 Şubat depreminde Şanlıurfa'da göçük altında kalan 9 yaşındaki Zeynep, acil ameliyatları ve yoğun bakım işlemleri için uçak ambulansla Ankara Cebeci Hastanesi'ne getirilmişti. Tedavisi Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyor. Ciddi ilerleme gösteren Zeynep, kol kola da olsa yürüyebilmeye ve konuşabilmeye başladı. Hastamızla yakından ilgilenen ekibe teşekkür ediyor, Zeynep'e tekrar geçmiş olsun diyoruz."

Videoda, Zeynep'in dedesi Mehmet Yılmaz Küçükler de yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Depremde oğlunu ve gelinini kaybettiğini, iki torununun ise göçük altından çıkarıldığını belirten Küçükler, "Torunumun tedavisi sürüyor. Aynı zamanda ben de tedavi görüyorum. Allah razı olsun, bizimle çok ilgileniyorlar, burada çok rahatız, iyiyiz. Ankara'dan sevk edildiğinde Zeynep konuşamıyordu, ağrıları çoktu. Bu 2 ay zarfında çok ilerleme kaydetti." ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP'İN ŞU ANDA İLETİŞİMİ ÇOK İYİ"

Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş da Zeynep'in yaşadığı travma ve sağlık sorunlarına dikkati çekerek, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekiple tedavi sürecinin yürütüldüğünü vurguladı.

Kesiktaş, "Zeynep şu anda konuşmaya başladı, iletişimi çok iyi. Aynı zamanda 'walker'la yürümeye başladı. Depremzedelerimize gerek deprem alanınd

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çek mevkidaşı, Dışişleri Bakanı Fidan'ı tebrik etti
Çek mevkidaşı, Dışişleri Bakanı Fidan'ı tebrik etti
İzmir'de izindeki polisin bıçaklanmasına ilişkin 3 tutuklama
İzmir'de izindeki polisin bıçaklanmasına ilişkin 3 tutuklama
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çatışma ve isyan: 41 ölü
Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çatışma ve isyan: 41 ölü
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.